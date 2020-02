Malgré une infirmerie très fournie, les jeunes du RSCA ont réussi à ramener un bon point du déplacement à la Ghelamco Arena. Ils auraient même pu gagner. On revient notamment sur cette rencontre dans le Petit Débrief consacré à Anderlecht.

Désormais, le Sporting d'Anderlecht a presque son sort entre les mains. Les hommes de Vercauteren se déplacent maintenant à Malines (qui se jouera au préalable à Charleroi ce mardi) pour un match important en vue de la course aux playoffs 1. Le reste du calendrier des Mauves est plus clément, même si les Anderlechtois n'ont jamais facile contre les plus "petites" équipes.

Comme évoqué plus haut, il y a beaucoup de blessés chez les Bruxellois. A la longue liste, s'ajoute en plus Antoine Colassin, l'un des hommes en forme du Sporting (3 buts en 4 matches). L'attaquant originaire de Grand-Leez est out pour le reste de la saison. Il s'est fait opérer à la cheville ce lundi. Nos experts ont analysé la situation et les derniers matches du jeune attaquant.

Par contre, Vincent Kompany et Cobbaut sont de retour à l'entraînement. Quelles seront les forces vives d'Anderlecht pour les cinq prochains matches de la saison ?

On évoque toute l'actu mauve, dans le Petit Débrief.