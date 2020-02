Le Sporting vient de réaliser un 6/6 après sa victoire contre Mouscron. On revient là-dessus (entre autres !) dans ce Petit Débrief 100% Anderlecht.

Antoine Colassin a encore frappé, contre l'Excel cette fois. Notre expert Anderlecht, Alex Teklak et Vincenzo Ciuro débriefent l'actualité du Sporting, entre la victoire en hommage à Robby Rensenbrink, mercato et déclarations fracassantes de Michael Verschueren sur les transferts de Nacer Chadli et Samir Nasri.

L'actu 100% mauve, c'est dans le Petit Débrief.