Son match s’est résumé à deux choses : un festival de petits ponts et un but de grande classe. Du Joshua Zirkzee dans le texte. "J’ai vu un espace et j’ai pris ma chance", sourit le Néerlandais. "Elle est bien partie. Je dois aussi ce but à notre bon pressing."

Mais l’attaquant ne voulait pas résumer le match à sa frappe en pleine lucarne. "Le plus important, c’est la clean-sheet."

Étonnant pour un attaquant lors d’une victoire 0-5. Mais logique après près de trois moins d’attente. "Et les buts prouvent qu’on a de la qualité sur le terrain et sur le banc", ajoute-t-il.

Il a également parlé de "bonne mentalité" dès l’entame du match. "Nous avons pris la rencontre par le bon bout. Nous savions, suite au match en Coupe, comment nous devions aborder cette rencontre. Nous sommes restés 90 minutes à bon niveau et nous aurions pu encore faire mieux."