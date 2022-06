Le premier transfert d’Anderlecht est arrivé en Belgique Anderlecht Y.T. Le mercato d’Anderlecht a commencé. © FLEMAL JEAN-LUC

Ce vendredi soir, le jeune attaquant équatorien Nilsson Angulo (presque 19 ans), a atterri à l'aéroport de Zaventem en compagnie de son agent. Il passera ses tests médicaux et va ensuite signer. Anderlecht et son club ont déjà trouvé un accord financier. Angulo n’est pas considéré comme le successeur de Kouame ou (s’il ne revient pas au RSCA) Zirkzee, mais le but est qu’il reçoive sa chance dans le noyau A.