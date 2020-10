Anderlecht peut m’appeler. Cela reste le club de mon cœur. Si Anderlecht me fait une proposition, on va se mettre autour de la table." Ces paroles de Dieumerci Mbokani datent du 2 juin. Anderlecht, qui était pourtant à la recherche d’un attaquant, ne l’a pas appelé. Une semaine plus tard, Mbokani signera à l’Antwerp. Deux mois et demi plus tard, Anderlecht louera Nmecha (Manchester City). Et quatre mois plus tard Mukairu d’Antalyaspor sera également prêté au Sporting même s’il est toujours bloqué en Turquie.

Le directeur sportif Peter Verbeke a été clair depuis son entrée en fonction : plus question de faire signer des joueurs de plus de 30 ans (Mbokani en aura 35 le mois prochain) sur lesquels le club ne pourrait plus faire de plus-value dans l’avenir. Et plus question de donner des contrats à la Trebel, surtout pas à des joueurs dont l’état physique est un point d’interrogation.