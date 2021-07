Jusqu’à présent, Anderlecht n’a dépensé que la moitié de ce qu’il a reçu sur le marché des transferts. Une vingtaine de millions touchés, surtout grâce à Sambi Lokonga, et une dizaine de millions sortis du portefeuille pour s’offrir Raman, Olsson, Rafealov, Hoedt, Gomez et Ashimeru. Une balance qui correspond bien à ce que les finances fragiles exigent. Mais pas seulement. Cet été, le Sporting s’est acheté de l’expérience, du métier et même un peu de roublardise.

L’analyse de fin d’année dans les bureaux de Neerpede a accouché d’un constat sans appel : le projet "jeunes" doit continuer mais il faut mieux les entourer pour moins exposer les gamins aux erreurs. Ce sont ces petits détails qui ont sans doute privé les hommes de Kompany d’une meilleure position finale après des playoffs intéressants mais bouclés sans aucune victoire.