Quand les deux entraîneurs râlent sur l’arbitrage, chacun sur une phase différente, on pourrait penser qu’ils essaient de détourner l’attention des faiblesses de leur propre équipe. Mais pas dimanche, même si on n’a pas vu un grand match. Comme Dennis Schmitt (qui remplaçait Bernd Hollerbach suspendu) et Vincent Kompany, on n’a pas compris comment les arbitres ont géré deux phases cruciales de la rencontre au Stayen.

Pourquoi le VAR ne corrige-t-il pas l’arbitre principal sur le premier penalty accordé aux Anderlechtois ? "Même avec le slow motion, on voit qu’il n’y a aucun contact entre notre gardien et Kouamé", regrettait le coach de Saint-Trond.