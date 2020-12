Après la claque du match au Beerschot il y a un gros mois, personne n’aurait annoncé Anderlecht dans le top 4 à la conclusion du Boxing day. Les Mauves sont pourtant temporairement membres du club très fermé des clubs de PO1.

Et pour une fois, ils ont joué en dignes pensionnaires de ce haut du tableau. Leur place dépendra des prochains matchs de leur adversaire du jour et est grandement due à la faillite de plusieurs concurrents directs ce week-end. On ne pourra toutefois pas leur enlever la qualité de leur rencontre de dimanche soir.