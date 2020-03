Le Sporting n’a pas seulement une option de location mais a aussi une option d’achat.

Anderlecht et la Juventus ont trouvé un accord concernant une option d’achat pour le Croate Marko Pjaca (24 ans). Jusqu’à présent, les clubs avaient communiqué que Pjaca était loué avec une option pour une année de location supplémentaire. Mais selon des sources italiennes, le finaliste de la Coupe du monde 2018 pourrait être transféré définitivement à Anderlecht pendant ce mercato d’été. Le prix de transfert serait raisonnable.

Pour cela, il faudra d’abord que Pjaca parvienne à convaincre le duo Vercauteren - Kompany de sa plus-value. Pour le moment, Vercauteren n’est pas charmé du tout par le Croate.

Il l’a sorti après une heure de jeu à Beveren et a tempéré le positivisme après son but contre Eupen. "Il a encore beaucoup de points à travailler" , lâchait-il.

À l’issue du match à Beveren, il a fait comprendre que le duo Doku - Amuzu jouerait sur les flancs contre Zulte Waregem.

Pjaca, lui, sait qu’il a peu d’avenir à la Juventus. Il avait déjà du mal à s’imposer lorsqu’il était fit, et il n’a plus retrouvé son ancien niveau après ses deux opérations aux ligaments croisés du genou, en mars 2018 et mars 2019. Après ses locations à Schalke et à la Fiorentina, il aimerait retrouver un domicile fixe.

Si Pjaca devait redevenir un joueur à 23 millions (le prix payé par la Juventus en 2016), Anderlecht ferait une affaire en or en le transférant définitivement pour un prix très abordable. Mais il devra d’abord faire ses preuves lors des playoffs, lors desquels Vercauteren ne lui fera pas de cadeaux.