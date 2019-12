C’était le monde à l’envers dimanche au Parc Astrid. Habillés en rouge pour la première fois de leur histoire, les Mauves ont dominé Genk grâce à un doublé de Vlap, le plus mauvais joueur sur la pelouse trois jours plus tôt contre Bruges. Le tout grâce à un jeu agréable et souvent direct contre des Limbourgeois lents et stériles offensivement. Oui, vraiment le monde à l’envers.

(...)