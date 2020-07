Cela ne faisait plus de doute depuis plusieurs jours et l’officialisation est tombée ce mardi matin : Derrick Luckassen est de retour à Anderlecht.

Le Sporting aurait aimé régler ça plus rapidement, histoire que le défenseur néerlandais de 25 ans ne loupe pas deux semaines d’entraînements entre le 1er et le 14 juillet, mais les discussions avec le PSV n’étaient pas simples.

Le club néerlandais, qui ne roule pas sur l’or non plus, voulait vendre définitivement Luckassen, acheté pour 5 millions à l’AZ en 2017. Ce n’était pas possible financièrement pour le RSCA.