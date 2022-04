Le Sporting ne compte pas seulement utiliser des joueurs formés à Neerpede. Une des cibles est Lennart Mertens de Deinze, deuxième meilleur buteur de D1B. Seulement, Mertens a déjà 29 ans, et il en aura 30 au début du championnat. En se renforçant avec des joueurs âgés, Anderlecht veut éviter ce qui est arrivé à Club NXT en 2020-2021. Suite à leur manque d’expérience, les jeunes Brugeois avaient terminé dernier avec 13 sur 84. La Pro League a établi une liste de critères, dont une dérogation pour deux joueurs de 30 ans ou plus n’ayant joué aucun match avec l’équipe A. Mais les autres clubs de D1B n’apprécient pas cette façon d’agir. Ils estiment que ce n’était pas le but du projet. Anderlecht espère que les règles sportives seront définitivement fixées dans la semaine à venir pour savoir s’il peut faire le forcing pour Mertens et d’autres joueurs.