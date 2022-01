C’est par quatre buts d’écart qu’Anderlecht a balayé le Club de Bruges lors de cette demi-finale de Coupe de Belgique. Face à une attaque clinique où Wullaert (un but magnifique pleine lucarne et deux assists) et Maximus (deux buts) ont su mettre les siens sur du velours, les Brugeoises n’ont jamais su montrer le répondant nécessaire pour revenir dans la partie. Le match plié dès la 52e, Abdulai venait aggraver le score d’une frappe enroulée du droit en fin de rencontre pour conclure leur domination.