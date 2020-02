Au moins jusqu’à samedi et le déplacement du Sporting à Malines, il sera plus difficile de chambrer un supporter anderlechtois à la machine à café du bureau. Parce que la prestation des hommes de Frankie Vercauteren à Gand méritait plus que le point du match nul. Et surtout parce que l’optimisme est enfin de retour dans le camp mauve. Pour la première fois de la saison, le club le plus titré du Royaume semble bien armé pour terminer dans le top-6 de la phase classique.

1 La forme : le RSCA est 4e depuis l’arrivée de Vercauteren

En championnat, Anderlecht reste sur un intéressant 11 sur 18, avec Genk, l’Antwerp, le Club Bruges et Gand au programme.

(...)