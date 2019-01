Pas de Fred Rutten mercredi lors de la visite au Salon de l’Auto.

L’entraîneur néerlandais préférait rester travailler à Neerpede. Pär Zetterberg, l’un de ses adjoints, était par contre là. L’occasion d’évoquer le débriefing de la défaite de dimanche à Gand. "Entre la 25e et 45e minute, on a eu le Sporting qu’on veut voir. Du jeu fluide et des occasions. Rutten ne veut pas voir de longs ballons. Il veut un jeu en triangle, à la hollandaise. C’est sur ça qu’il insiste beaucoup à l’entraînement. Il a bien dit qu’il n’y avait pas eu que des mauvaises choses à Gand. On doit maintenant apprendre à garder le zéro derrière. Psychologiquement, c’est dur pour l’équipe de savoir qu’il faudra toujours marquer deux ou trois fois pour gagner."

Après la rencontre, Rutten avait déclaré qu’il voulait de nombreux renforts. "Le staff aimerait au moins deux nouveaux joueurs", tempère Zetterberg. "Mais je ne vais pas vous dire à quel poste."

Selon nos sources, le RSCA cherche un attaquant et un arrière droit.