Anderlecht tient son deuxième attaquant de pointe. Après Joshua Zirkzee, c’est Christian Kouamé qui arrive d’un grand championnat européen pour renforcer la ligne offensive des Mauves.

L’Ivoirien débarque de la Fiorentina et est loué jusqu’au terme de la saison sans option d’achat. Les négociations ont traîné mais Anderlecht a finalement réussi à ce que tout rentre dans l’ordre.

"Christian est un jeune attaquant qui dispose déjà de beaucoup d’expérience", explique le directeur sportif Peter Verbeke sur le site du club. "Il combine puissance et vitesse, des qualités que nous voulions ajouter à notre noyau."

L’attaquant veut relancer sa carrière. Son transfert à la Fiorentina n’a pas eu la réussite escomptée et l’homme qui valait plus de 20 millions il y a deux ans, cherche à redevenir le joueur qu’il était au Genoa.

"Je suis très heureux de pouvoir jouer àAnderlecht cette saison", a déclaré Christian Kouamé sur le site du club. "La façon de jouer de l’entraîneur devrait bien me convenir. Je rejoins un groupe qui recèle déjà clairement de beaucoup de qualités et j’espère pouvoir saluer les supporters dans le stade le plus rapidement possible."

Anderlecht jouera son prochain match jeudi à Vitesse Arnhem en barrage retour de la Conference League mais ne devrait logiquement pas encore pouvoir compter sur son attaquant.