L'attente devenait longue. L'impatience aussi. Mais finalement, tout le monde y trouve son compte. Yari Verschaeren a prolongé son contrat avec le RSCA ce mercredi. Dans un communiqué de presse, le joueur a avoué sa satisfaction. "Je suis très heureux de pouvoir renouveler officiellement mon contrat avec le club de mon cœur. Je me sens chez moi au Sporting, et je dois aussi beaucoup au club. C'est donc une décision logique pour moi de jouer en mauve et blanc jusqu'en 2024."

Le dossier du jeune diable rouge de 19 ans était une priorité pour Peter Verbeke. Après une saison contrastée marquée par les blessures, le numéro dix va encore pouvoir s'aguerrir en Jupiler Pro League. Le directeur sportif a montré sa satisfaction. "Yari a connu des périodes difficiles en raison d'un certain nombre de blessures malheureuses. Ceci l'aura aussi rendu plus fort. Nous voulons désormais franchir ensemble une nouvelle étape dans son développement. Son potentiel est grand et il devrait jouer un rôle clé pour nous la saison prochaine" a-t-il conclu.