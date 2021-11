Le poste de Vincent Kompany - critiqué par une partie des fans - n’est pas remis en question par la direction, mais son système de jeu (le fameux 4-2-2-2) est discuté, même entre les quatre murs du vestiaire. Les Mauves manquent souvent de poids dans l’entrejeu, où ils se retrouvent bien souvent en infériorité numérique face à des adversaires qui évoluent avec trois milieux centraux. Durant l’été, le 3-5-2 avait été étudié.

Cette formation permettrait à Sergio Gomez et Amir Murillo de montrer davantage d’ambitions offensives. Des joueurs comme Yari Verschaeren et Lior Refaelov pourraient venir renforcer l’axe. En raison de la blessure d’Hannes Delcroix, Lisandro Magallan ou Zeno Debast devraient, quant à eux, être prêts à évoluer dans une défense à trois aux côtés de Taylor Harwood-Bellis et Wesley Hoedt.