"On ne choisit pas son capitaine par hasard." Un cliché signé Vincent Kompany qui signifie pourtant énormément. Albert Sambi Lokonga est transcendé depuis qu’il porte le brassard. "Je n’ai pas été surpris par son initiative sur la phase du penalty", poursuit Kompany. "Il prend ses responsabilités, même quand ça ne va pas, quand l’équipe est sous pression et a des difficultés. Il devait développer son leadership et il est en train de le faire."

Le Verviétois n’est plus le même depuis quelques semaines. Il l’affirmait après la victoire à Genk. "Je sais que je dois donner plus, que je suis plus regardé avec le brassard. Je dois être un exemple pour l’équipe et motiver les gars durant le match."

(...)