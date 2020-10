Dans sa riche histoire européenne, Anderlecht a battu le Real Madrid (1-0 en 1966 et 3-0 en 1984), Barcelone (3-0 en 1978 et 2-0 en 1989), le Bayern (4-1 en 1976 et 2-0 en 1986) et la Juventus (3-1 en 1981). L’exploit le plus récent est toutefois le 2-1 contre Manchester United, le 24 octobre 2000. Vingt ans plus tard, les protagonistes n’ont pas oublié un seul détail de ce match mythique.