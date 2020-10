Anderlecht n’a pas seulement perdu le Topper mais aussi son diamant brut, Jérémy Doku, qui va signer à Rennes pour 5 ans. Le plus gros transfert sortant de l’histoire du club - pour 26 millions plus bonus, plus des pourcentages à la revente - soulève pas mal de questions.

1 Quelle est la situation ?

Le transfert n’a pas encore été officialisé. Selon Anderlecht, il n’y a pas encore d’accord, mais ce sera le cas ce lundi. Doku est attendu à Rennes pour ses tests médicaux et va ensuite signer son (gros) contrat. Initialement, le but était de le faire jouer à Bruges. Une délégation d’Anderlecht - dont le président Wouter Vandenhaute - avait prévu de se déplacer à Rennes ce lundi afin de finaliser l’accord. Mais la fuite de vendredi soir dans la presse française a précipité les choses. Rennes avait peur de se faire chiper le joueur par un autre club (anglais ?) et a aussitôt organisé un vol en jet privé depuis le petit aéroport de Wevelgem pour Vandenhaute. Les deux parties sont très proches d’un accord.

2 Quel est son prix ?