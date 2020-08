Le triathlète Bruno Clerbout, champion du monde à Hawaï dans la catégorie Masters (+40 ans) en octobre 2018 et membre de la cellule sociale à Anderlecht depuis janvier 2019, claque la porte à Neerpede. "En interne, j’ai dit ce que j’avais à dire", nous dit Clerbout. "J’ai mis mon analyse sur la table. Anderlecht a le droit de ne pas être d’accord avec moi. Mais ce n’est pas mon style de polémiquer dans les médias." En 2015, déjà, il avait travaillé dans la cellule sociale du Sporting. Mais après un an, il avait quitté le club et s’était relancé dans l’enseignement bruxellois, où il recevait plus de facilités pour s’entraîner. Clerbout a été triathlète au plus haut niveau pendant 15 ans.