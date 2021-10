Les incidents entre supporters du Beerschot et d’Anderlecht pendant la deuxième mi-temps du match ne resteront pas sans conséquences. Le fan du Beerschot qui a quitté son bloc pour aller voler un drapeau d’Anderlecht… d’une personne à mobilité réduite a été identifié par les caméras de sécurité du stade.

Rappel des faits. Au milieu de la seconde période, un supporter du Beerschot escalade le grillage qui sépare le bloc visiteur du terrain et ramène un drapeau anderlechtois du bloc voisin, réservé aux supporters en chaise roulante. Des membres des "South Leaders", le noyau dur de la Tribune 2 qui ont vu la scène, ne parviennent pas se maîtriser : une dizaine d’entre eux essaient de rattraper le gars pour récupérer le drapeau mais n’y arrivent pas.

Jusqu’à la fin du match, des supporters du Beerschot narguent les Anderlechtois en brandissant le drapeau. Des insultes et gestes obscènes se sont échangés jusqu’au dernier coup de sifflet de l’arbitre. Dans les blocs S2 (pour Anderlechtois) et S4 et S5 (pour visiteurs), peu de gens ont donc vu les buts de Kouamé, d’Ashimeru et de Dom.

Le voleur du drapeau risque une sanction plus sévère parce que l’objet dérobé appartenait à une personne handicapée. Les autres personnes impliquées dans cet incident (les Anderlechtois qui se sont dirigés dans une zone interdite et les Anversois qui ont provoqué les supporters adverses) ont également été identifiées et pourraient aussi être poursuivies.

La scène fait penser au vol du drapeau du Standard par des supporters d’Anderlecht lors du match de Coupe en décembre 2017. Ce drapeau n’a jamais été retrouvé non plus.

Vu les incidents dans d’autres stades, la police s’attendait à des débordements et a fouillé deux cars de supporters du Beerschot avant le match. Dans un des cars de supporters du noyau dur, elle a trouvé des fumigènes, des feux de Bengale (des fusées qui sont dangereuses, contrairement aux fumigènes) et… des stupéfiants.

Afin de faire respecter la nouvelle règle par rapport à l’interdiction d’utiliser des moyens pyrotechniques dans le stade, la police fait de plus en plus de travail. Pendant un match, c’est difficile de démasquer l’auteur des faits et les clubs n’osent pas trop pénaliser les coupables, vu qu’il s’agit souvent de fans qui créent beaucoup d’ambiance.