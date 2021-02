Les comptes annuels d'Anderlecht révèlent une perte de 36,4 millions d'euros et une dette de 116 millions ! Anderlecht N. Ch. Le RSCA a déposé ses comptes annuels auprès de la banque nationale. © Belga

Résultat: on y trouve une perte de 36,4 millions d'euros lors de la saison 2019-2020. Ce qui conduit directement à l'augmentation de la dette à hauteur de 116,7 millions d'euros. Comme tous les clubs, le RSCA souffre de la crise sanitaire. Mais c'est la troisième année consécutive que les comptes des mauves sont dans le rouge. Et ces 36,4 millions d'euros constituent un record (le précédent était les 27 millions perdus en 2018-2019) malgré les ventes de Dendoncker, Saelemaekers, Bornauw et Santini pour environ 32 millions d'euros au total.



Au cours de l'exercice 2020-2021, Anderlecht pourra s'appuyer sur les 27 millions d'euros générés par la vente de Doku à Rennes, ainsi que sur des droits TV revus à la hausse. Mais il faudra tout de même penser à réduire la masse salariale (58 millions d'euros au total pour les joueurs, lors de la saison 2019-2020) et les commissions des agents qui mettent le club en difficulté.