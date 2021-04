Frankie Vercauteren n’a donc pas voulu dire un seul mot sur la façon dont il a été écarté par Anderlecht, le 17 août 2020. C’est bien la preuve du fait que 33 semaines plus tard, son licenciement n’est pas digéré. Mais qu’il le veuille ou non, Antwerp vs. Anderlecht est en grande partie Vercauteren vs. Kompany. Voici tous les détails de la mise à l’écart de Frankie.



Samedi 18 juillet

Saint-Étienne - Anderlecht. Après exactement une heure de jeu, Vincent Kompany interrompt un sprint et se tient l’aine. Sa blessure est la 48e de sa carrière, la quatrième depuis qu’il est revenu au Sporting. "Cela a l’air d’être sérieux" , dit Vercauteren à sa conférence de presse.



(...)