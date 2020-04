Les établissements Horeca autour des stades sont violemment secoués par le coronavirus.

Du rire jaune jusqu’à la colère noire. En voyant les footballeurs millionnaires se battre avec leur direction pour conserver un maximum d’argent, la réaction des établissements Horeca autour des stades de Pro League varie. Mais tous sont d’accord sur un point : les plus grosses victimes financières de l’arrêt du championnat, ce sont eux et certainement pas les joueurs.

Ils s’estiment même doublement punis par le lockdown. "Quand l’Horeca pourra rouvrir, le foot sera encore à l’arrêt puisque la saison sera terminée. On devra attendre la fin du mois de juillet ou le début du mois d’août pour avoir du monde. On ne pourra pas profiter de la ruée vers les bars et restaurants d’après-confinement. On sera restés cinq mois sans rien", calcule Michou, légendaire propriétaire du café La Coupe à Anderlecht depuis 37 ans.

(...)