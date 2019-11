Anderlecht a l’attaque la plus jeune de l’élite. Malgré les 30 ans de Nacer Chadli et les bientôt 27 de Kemar Roofe. Tout le reste de la ligne offensive du Sporting a encore du lait qui coule derrière les oreilles entre Yari Verschaeren, Alexis Saelemaekers, Albert Sambi Lokonga, Jérémy Doku et Francis Amuzu.

Après le nul vierge contre Courtrai dimanche, le défenseur Derrick Luckassen a tiré la sonnette d’alarme : "Quand il y a beaucoup de jeunes, on joue de manière moins maligne, parce qu’il n’y a pas assez d’expérience sur le terrain."

(...)