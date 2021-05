C’était il y a presque sept mois. C’était la première défaite de la saison. C’était à Bruges pour le premier Topper. Un 3-0 très sec qui aurait pu être bien plus lourd si le Club l’avait vraiment voulu. Rien n’avait fonctionné pour Anderlecht ce jour-là. Et il fallait une sacrée dose d’optimisme pour imaginer le Sporting revenir au Jan Breydelstadion au printemps pour les playoffs. Et pourtant… Depuis ce 4 octobre 2020, beaucoup de choses sont allées dans le bon sens au Sporting.