La venue du Standard dimanche aurait dû être un match spécial pour eux, mais l’époque où l’ancien capitaine des Rouches Adrien Trebel et le Liégeois Zakaria Bakkali entraient en ligne de compte au Sporting paraît déjà lointaine.

Le premier n’a plus porté le maillot du RSCA depuis huit mois, le second depuis quinze. La direction leur a clairement fait comprendre qu’ils devaient s’en aller et espère encore se délester de ces deux gros contrats d’ici le 31 janvier. Un espoir réaliste ? À moitié seulement.