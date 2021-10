Ait El Hadj, Sardella, Verschaeren et Delcroix étaient les invités de, réalisé en collaboration avec notre rédaction. Au menu : l’expérience vécue à Neerpede.

L’audace. Voilà ce qui caractérise un vrai Anderlechtois, selon Kylian Sardella. Difficile de lui donner tort quand nous scrutons l’impressionnant réservoir de talents que contient Neerpede. Avec l’aide d’Anouar Ait El Hadj, Yari Verschaeren et Hannes Delcroix, le latéral a jeté un coup de projecteur sur le mode de fonctionnement d’un des centres de formation les plus réputés du continent et puis sur le saut vers l’équipe première. Tout cela dans le cadre du podcast de la maison mauve RSCA Podcast, réalisé en collaboration avec La Dernière Heure/Les Sports +.

Les premiers pas à Neerpede

"On ne se lasse jamais des 10-0"

En débarquant à Neerpede, les produits du RSCA se rapprochent, tant dans le temps que dans l’espace, de l’équipe première. "Nous voyions les ‘grands’ s’entraîner", confie Verschaeren. "Praet, Youri (Tielemans)… Des joueurs que j’admirais. Je voulais marcher dans leurs traces."

Pour que ce rêve devienne réalité, il fallait évidemment d’abord faire ses preuves dans des installations si prestigieuses. "Tous les jours, quand tu vas à l’entraînement, tu dois donner le meilleur de toi-même et essayer d’être le meilleur et de gagner", détaille Sardella. "Il faut rapidement être mature, vu le niveau d’exigences. Souvent, mes parents m’ont dit que je grandissais trop vite. Le plus difficile ? C’est surtout au niveau mental. Il faut garder les pieds sur terre, ne pas lâcher. C’est parfois difficile. Nous avons connu beaucoup de joueurs de qualité qui, aujourd’hui, ne sont pas professionnels."

Dans les catégories de jeunes, les produits de Neerpede, éduqués à l’excellence, ont l’habitude d’écraser les adversaires. "Non, on ne se lasse jamais des 10-0", avoue Verschaeren. "Pour moi, ces matchs sont des opportunités de marquer cinq buts (rires). Ce qui n’arrive pas souvent. C’est une énorme différence avec ce que nous connaissons aujourd’hui."

(...)