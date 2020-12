© Instagram

© Instagram

C'est via les réseaux sociaux de l'ancien boxeur gallois que nous avons appris cette visite, dont on ne sait pas grand-chose.Calzaghe a simplement expliqué avoir discuté avec les joueurs de "dévouement et d'état d'esprit", plaisantant ensuite à propos du fait que "Vinny" l'a "signé" au RSCA. Il semblerait que Craig Bellamy soit à l'initiative de cette rencontre. Reste à savoir si elle portera ses fruits...