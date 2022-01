Mais d’où sortaient ces bouteilles de champagne ? C’est la question qui reste 23 ans après la soirée la plus folle de l’histoire du KVC Westerlo, quand le promu de deuxième division (via le tour final) avait mis un set au grand Sporting d’Anderlecht. "On n’avait pourtant rien prévu. Je me demande vraiment où étaient cachées ces bouteilles", rigole Jos Heyligen, l’entraîneur des Campinois. Au coup de sifflet final ce samedi 5 septembre 1998, les bouchons ont en tout cas sauté et le Kuipje a fêté son exploit comme un titre de champion. Dirk Zeinstra, le speaker du stade, avait bien saisi l’importance de ce qui venait de se dérouler sous ses yeux. "Messieurs, savourez ce moment. Nous ne vivrons plus jamais ça !"