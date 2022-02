Après la victoire à Bruges ce mercredi à Gand, Anderlecht joue sa demi-finale aller à Eupen ce jeudi soir. L'occasion pour les Mauves de se remettre à l'endroit après un début d'année 2022 qui ne répond pas aux attentes. En effet, les Mauves sortent de deux défaites consécutives face au Cercle et le leader unioniste. Pas idéal avant une rencontre d'une importance capitale pour se qualifier en Europe l'an prochain.

Pour ce faire, Kompany a choisi d'aligner son équipe type. Ce qui signifie que Raman, qui est mécontent de son temps de jeu, est encore sur le banc.

De son côté, Eupen n'attaque pas ce match de la meilleure des manières. En effet, les Pandas restent sur une mauvaise série de 4 défaites et deux nuls en six matchs. Le départ de Kayembé pour la Premier League et Watford a fait beaucoup de mal. Quatorzièmes, les Eupénois peuvent réaliser un exploit en prenant une option afin de se qualifier pour la finale.

Composition d'équipe:

Anderlecht: Van Crombrugge, Mykhaylichenko, Magallan, Hoedt, Gomez, Verschaeren, Cullen, Olsson, Refaelov, Kouamé et Zirkzee.

Suivez le match en direct à 20h45: