Le Sporting d'Anderlecht est en stage à San Perdro del Piñatar, près de Murcie (Espagne) jusqu'à lundi. Découvrez les infos essentielles du jour dans notre carnet de bord.

Une victoire pour commencer

Les Mauves se sont imposés (3-2) contre Hoffenheim, septième de Bundesliga. Les Mauves ont réalisé un match sérieux qui laisse présager de bonnes choses pour la rencontre amicale de dimanche face à Heidenhein (D2 allemande)

Une équipe B à l’entraînement

Seuls les joueurs qui ne débutaient pas le match se sont entraînés en matinée. Ils étaient 14, gardiens compris. Les titulaires ont travaillé plus tranquillement en salle en matinée.

Pas de team building

Aucune activité de team building n’est au programme ce samedi. Les Mauves s’entraîneront uniquement en matinée.

Bornauw toujours blessé

Touché à la cuisse jeudi, Bornauw n’a pas pu participer ni à l’entraînement ni au match. Morioka et Boeckx n'ont pas non plus participé au match mais se sont entraînés le matin. Pareil pour les jeunes Verschaeren, Moutha Sebtaoui et Dewaele.