Le Sporting d'Anderlecht est en stage à San Perdro del Piñatar, près de Murcie (Espagne) jusqu'à lundi. Découvrez les infos essentielles du jour dans notre carnet de bord.

Anderlecht met en place un système pour présenter des joueurs

Michael Verschueren a expliqué qu’Anderlecht lancera la semaine prochaine une plate-forme destinée aux agents. Elle permet aux managers de s’enregistrer sur un site web avec toutes leurs données de contacts et d’y lister les joueurs qu’ils voudraient présenter au club. Le système sera lié aux sites spécialisés et permettra de dresser un dossier complet et lisible sur les joueurs.

Bakkali touché aux ischios

Zakaria Bakkali s’est entraîné seul à la Pinatar Arena. Il s’est fait mal face à Hoffenheim et boitait ce samedi matin. Il a travaillé en salle avec Kara de grand matin puis seul lors de la session de fin de matinée. Sebastiaan Bornaux, toujours blessé, était également absent.

Une session de renforcement

Les Mauves ont principalement travaillé sans ballon. Ils se sont entraînés en duo sur un circuit d’exercices de renforcement musculaire. Saief, Verschaeren, Dewaele et Morioka ont eu un programme spécial alors que les autres ont terminé la session par un décrassage.

Après-midi libre

Les Mauves étaient libres ce samedi après-midi. Détente était le mot d’ordre.

Un dernier match à 15h30

Les Mauves s’entraînent ce dimanche matin avant d’affronter Heidenheim à 15h30. Les remplaçants de vendredi devraient être alignés. Ils auront un dernier entraînement lundi matin avant de rentrer en Belgique.