Il y a eu tellement de déchets qu’Anderlecht a donné l’impression d’avoir jeté sa demi-finale à la décharge dimanche soir. Les Bruxellois sont totalement passés à côté de ce que Vincent Kompany avait appelé "le rendez-vous le plus important de la saison". Les Mauves n’ont plus que le championnat pour atteindre l’objectif européen fixé par la direction. Et avec ce niveau de jeu-là, ça semble compromis…

Sous les yeux d’un Marc Coucke dépité en tribune, le Sporting n’a jamais paru en mesure d’inquiéter les Genkois, plus forts dans tous les secteurs de jeu. Et quand on parle de secteur de jeu, on peut aussi inclure le banc où van den Brom a largement gagné son duel tactique avec Kompany.