Here’s to you Vincent Kompany, Sporting loves you more than you will know. Woah ooh." Il était presque 23 heures, samedi au stade du Pays de Charleroi, quand les quelques centaines de supporters d’Anderlecht encore présents dans les tribunes scandaient la chanson "version RSCA" inventée par les fans de Manchester City.

Pour beaucoup de ces fans mauves, Kompany était encore le plus mauvais entraîneur de la planète jusqu’à 20 h 44. Puis, 95 minutes de jeu plus tard, il était le meilleur coach au monde.

"Les sifflets, après Courtrai, je ne les ai pas pris personnellement", dit Kompany. "Le soutien a toujours été là. Il est même plus grand que dans le passé. Quand j’étais joueur à Anderlecht, on se faisait parfois siffler quand on menait 2-0."