Anderlecht n'a plus perdu depuis le près de deux mois. La dernière défaite des Bruxellois remonte au 7 novembre face à l'Antwerp. Depuis, les hommes de Vincent Kompany ont enchaîné huit rencontres consécutives sans défaite toutes compétitions confondues. Opposé au Beerschot, "solide" lanterne rouge de notre Pro League, Anderlecht a l'occasion en or de revenir à deux points du Club Bruges en cas de succès.

Kompany peut une fois de plus compter sur un effectif au complet, hormis Delcroix toujours en convalescence. Trois de ses cadres, Hoedt, Murillo et Olsson, sont sous la menace d'une suspension en cas de carton jaune et pourraient manquer le Clasico. L'entraîneur des Mauves va-t-il en tenir compte lors de coucher les 11 noms sur la feuille de match ? Rien n'est moins sûr et Kompany devrait conserver le même onze de base que les semaines précédentes.

Le Beerschot pourrait évoluer en 3-5-2 face à Anderlecht avec le duo Noubissi - Suzuki en pointe.

Les compos probables :

Beerschot : Vanhamel, Dom, Lemos, Bourdin, Vaca, Caicedo, Van den Bergh, Pietermaat, Holzhauser, Suzuki, Noubissi

Anderlecht : Van Crombrugghe, Murillo, Magallan, Hoedt, Gomez, Cullen, Olsson, Verschaeren, Refaelov, Kouamé, Zirkzee

Suivez la rencontre en direct dès 21h :