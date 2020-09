Le RSCA joue gros ce dimanche après midi. En cas de victoire, les Bruxellois pourraient passer devant le Standard, qui a fait 2-2 contre Zulte, et dépasser Bruges qui joue juste après eux. Les Mauves, comme le leader Charleroi qui affronte Mouscron ce dimanche soir, sont toujours invaincus avant cette 7e journée de Pro League. Composer un onze n'a pas été facile pour Vincent Kompany qui doit déplorer l'absence de plusieurs joueurs clés comme Trebel pour blessure et d'autres à cause du Covid (Verschaeren, Delcroix, Lissens, Zulj et Wellenreuther). Ils sont remplacés par Bundu, qui fête sa première titularisation, Luckassen qui reprend sa place dans l'axe de la défense et Kana dans le cœur du jeu. Il devrait jouer en sentinelle avec Sambi Lokonga et Percy Tau devant eux. Excepté cela, il s'agit du onze attendu avant la rencontre.

De son côté, Eupen est le roi du match nul depuis le début du championnat. Lors des quatre des six matchs, les Germanophones sont repartis avec un point. Sa dernière défaite remonte à la seconde journée de championnat.

Direct commenté à 16h: