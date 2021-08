966 jours après, le RSCA retrouve la scène continentale. S'ils veulent affronter Vitesse ou Dundalk lors de la dernière marche avant d'intégrer la phase des groupes, les Bruxellois doivent se débrasser de Laçi à l'Elbasan Stadium.

C'est la première fois de leur longue histoire européenne que les Mauves se déplacent en Albanie. S'ils partent favoris, les coéquipiers d'Amuzu ne doivent pas tomber dans le piège après un début de championnat compliqué ponctué par une unité récoltée sur six.

Zikzee, prêté par le Bayern Munich, est déjà du voyage même s'il ne devrait pas commencer la rencontre contrairement à Refaelov. L'ancien joueur de l'Antwerp a été convaincant lors de son entrée à Eupen samedi dernier.

Anderlecht affronte Laçi avec le trio Refaelov, Olsson et Sardella et sans Amuzu, Murillo et Ashimeru. Zirkzee est sur le banc. Van Crombrugge, Sardella, Hoedt, Harwood-Bellis, Delcroix, Gomez, Olsson, Cullen, Verschaeren, Refaelov, Raman.

Les compositions

Laçi : Sherri ; Roganovic, Maleta, Lushkja, Velija ; Ignjatovic, Deliu, Shehu ; Guindo, Zarubica, Mazrekaj.

Suivez la rencontre en direct