Encore ? Beaucoup de supporters mauves ont terminé la rencontre de vendredi dans le fond de leur canapé ou la tête entre les mains.

Avec une question leur démangeant la gorge : comment Anderlecht a-t-il pu une fois de plus gâcher son match sérieux (bien que mauvais et ennuyant) dans les dernières secondes. On ne va pas non plus parler de surprise.

(...)