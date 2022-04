À Anderlecht plus qu’ailleurs dans le football belge, l’Histoire s’écrit avec une majuscule. Au fil des années, les supporters ont été habitués à voir des finales... et à les gagner. Sur 42 finales, les Mauves n’en ont perdu que 12. Une statistique répartie sur sept compétitions : trois en Belgique et quatre en Europe.

En Belgique

Coupe de Belgique : la finale contre Gand ce lundi sera la 14e en Coupe de Belgique. Anderlecht compte déjà 9 victoires (dont 5 contre le Standard !) pour 4 défaites.

Coupe de la Ligue : il n’y a eu que 7 éditions de la Coupe de la Ligue chez nous (entre 1973 et 2000). Anderlecht a participé à 5 des 7 finales, avec un bilan de 3 victoires (dont la première édition contre le FC Liège et la dernière contre Mouscron) et 2 défaites (face aux deux clubs de Liège, le Standard et le Football Club).

Supercoupe de Belgique : le RSCA est le grand spécialiste de ce trophée honorifique avec 13 victoires en 15 participations depuis sa création en 1979. Seuls le Club Bruges (1988) et le Standard (2008) sont parvenus à battre le Sporting en Supercoupe.

En Europe

Coupe des Villes de Foire : la première finale européenne d’Anderlecht avait été perdue en 1970 contre Arsenal (4-3 en aller-retour). Seule consolation : Paul Van Himst avait remporté le titre de meilleur buteur de cette édition (10). C’est l’unique participation à la finale du Sporting dans cette compétition remplacée par la Coupe UEFA… l’année suivante.

Coupe UEFA : deux présences en finale et un succès en 1983 contre le Benfica (2-1 en aller-retour). L’année d’après, le RSCA s’inclinera contre Tottenham aux tirs au but (deux fois 1-1 en finale aller et retour).

Coupe des Coupes : entre 1976 et 1978, Anderlecht a réussi l’exploit de participer aux finales de la C2. Avec deux succès à la clé (contre West Ham en 1976 et contre l’Austria Vienne en 1978). Entre les deux, il y aura la finale perdue contre Hambourg.

Supercoupe d’Europe : les deux succès en Coupe des Coupes ont ouvert la porte d’un trophée très exclusif, la Supercoupe d’Europe face au vainqueur de la C1. Et à chaque fois, Anderlecht s’est imposé. D’abord en 1976 contre le Bayern Munich (5-3 en aller-retour) puis en 1978 face à Liverpool (4-3 en aller-retour).