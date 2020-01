Le back gauche Lawrence (New York) et Börven sont visés.

Alexis Saelemaekers a été le premier à quitter le centre d’entraînement ce jeudi en début d’après-midi. Un départ soudain qui a alerté ses équipiers : un transfert était dans l’air. Cela s’est concrétisé quelques heures plus tard : le droitier de 20 ans est proche d’un prêt à l’AC Milan jusqu’à la fin de la saison, selon une information de la Gazzetta dello Sport. Il ne manquait que la signature du joueur jeudi au moment d’écrire ces lignes. Mis en vitrine depuis plusieurs jours par la direction anderlechtoise, Saelemaekers pourrait rapporter une jolie somme, en deux temps : 3,5 millions pour la location et 3,5 autres millions cet été via une obligation d’achat. Le total pourrait même grimper jusqu’à 8 millions via des bonus.

Au départ, Saelemaekers n’était pas enchanté par un départ en cours de saison, rendant toujours l’acclimatation plus difficile. Le prestige de l’AC Milan, seulement huitième en Serie A, et la présence de Zlatan Ibrahimovic ont tout de même modifié la donne. La tendance était à un accord définitif entre toutes les parties.

Le back gauche Lawrence (New York) arrive; Börven ou Pjaca en attaque ?

Le cash reçu va permettre à Anderlecht de tenter de s’offrir du renfort ce vendredi, ultime jour du mercato. D’abord avec un attaquant, poste où le manque est le plus criant. Torgeir Börven (Odds BK) reste dans la course et le prêt de Marco Pjaca (Juventus) est aussi une possibilité. L’arrivée du back gauche jamaïquain Kemar Lawrence (27 ans), actif aux New York Redbulls, est toute proche. Valeur sûre en MLS depuis 2015, il a déjà été dragué plusieurs fois par des clubs européens mais sans concrétisation du transfert.