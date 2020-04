Le Sporting d’Anderlecht a gagné cinq titres en playoffs mais les éditions 2010 et 2014 resteront uniques dans l’histoire du club.

On ne rejouera plus au football en Belgique cette saison, sauf revirement incroyable. Et Anderlecht n’aura pas droit à son bain de boue en playoffs 2, restant, avec le Club Bruges, la seule équipe à n’avoir connu que les dorures des playoffs 1 depuis la réforme.

Le Sporting y a souvent connu la joie (cinq fois champion en dix éditions) mais deux titres sortent aujourd’hui encore du lot par leur originalité : ceux de 2010 et de 2014. On s’y replonge.