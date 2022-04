Olivier Deschacht a eu le match d’adieu dont il rêvait : son équipe d’ex-Anderlechtois a battu les Waregemois de Davy de Fauw (1-2) dans un match où malgré leur âge, les plus grandes stars ont prouvé qu’elles n’avaient pas encore perdu leur génialité. Milan Jovanovic et Mbark Boussoufa ont montré les plus belles choses, mais grâce à sa meilleure condition physique, le Serbe est notre homme du match. Pour l’occasion, on leur a refait une loupe.

