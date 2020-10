Bruges se crée 1,99 expected goal par match. Anderlecht 1,54. La différence s’explique en partie par l’efficacité sur les coups de pied arrêtés.





Les Mauves en progrès

22,9 % des corners anderlechtois se transforment en frappe. Bruges frôle les 40 %. Il y a encore du boulot pour les Mauves. Les chiffres sur coup franc indirect sont, eux, quasiment à l’équilibre autour des 27-28 %.

Les Bruxellois ne sont pas pour autant mauvais sur ce genre de phases. Mieux, ils sont en progression par rapport à la saison passée.

Ils ont déjà marqué deux fois sur corner, via Trebel et Sambi Lokonga, et une fois sur coup franc, grâce à Dimata.

(...)