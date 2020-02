Il fallait aimer Anderlecht pour assister à l’entraînement exceptionnellement ouvert de mercredi matin. En plus du froid piquant, la pluie glacée chassait sous le toit d’une tribune, la seule accessible aux 500 personnes présentes. Le vent était chafouin…

La météo n’est pas le plus grand tracas des supporters. Ils savent leur Sporting très mal placé dans le sprint des playoffs 1 et ce probable plongeon vers des playoffs 2 encore inconnus les inquiète. Même si beaucoup sont déjà tournés vers la saison prochaine.

1 Croyez-vous encore à la qualification en playoffs 1 ?

"Franchement, Anderlecht sera mieux en playoffs 2", dit Bart, venu de Tielen avec son fils Rune. "On a deux équipes à dépasser en trois matchs, c’est trop. Je me suis déjà mis un scénario en tête : on gagne les playoffs 2 puis on joue le barrage contre le Standard. Mais bon, j’essaie ne plus trop avoir d’espoir. Je suis trop souvent rentré déçu les mois précédents."

(...)