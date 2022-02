Christian Kouamé considère que son équipe doit être dans le top 4.

Dimanche soir, Aruna sera ovationné par le Lotto Park avant de tomber dans les bras de Christian Kouamé (24 ans). L’invité d’honneur de la maison mauve pour la réception de Genk est une des idoles de l’attaquant. "Une légende", sourit Kouamé. "Je suis content de pouvoir le voir."

Le buteur anderlechtois du début des années 2000 n’est toutefois pas le modèle absolu de Kouamé. Son nom ? Didier Drogba.

Pouvez-vous nous décrire ce que cela vous a fait de travailler avec lui à la Can ?

"Je l’avais déjà rencontré une fois mais là, j’étais sur le terrain avec lui. C’était vraiment incroyable. Pour un attaquant, pouvoir travailler avec lui, c’est une opportunité. Je l’ai beaucoup observé."

Il a encore de beaux restes malgré sa retraite…

"Il dribble toujours facilement, provoque encore ballon au pied. Tout semble si simple avec lui."

Avez-vous tenté d’imiter ses gestes ?

"Non, non ! C’est trop compliqué (rires). Puis, il a un autre style de jeu. Par contre, j’ai bien écouté ses conseils. Il disait que je restais trop dans l’axe pour demander le ballon. Je dois davantage me décaler entre le latéral et le défenseur axial. Dans cette position, je sème le doute sur qui doit me suivre et je peux également jouer sur ma vitesse."

