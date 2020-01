Vercauteren vit une semaine difficile mais veut un happy end dimanche contre Mouscron.

La vie d’un entraîneur est rarement facile. Surtout quand on est employé par Anderlecht. Et encore plus actuellement. Frankie Vercauteren peut en témoigner : sa semaine est remplie de soucis avant d’accueillir Mouscron ce dimanche au Parc Astrid, le dernier match "facile" avant deux déplacements stressants, à Gand puis à Malines.

1. Trouver assez de joueurs offensifs pour dimanche

(...)