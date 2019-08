Les supporters d’Anderlecht commencent à trouver le temps long. Très long même. Les Mauves n’ont toujours pas gagné cette saison et poursuivent sur la très mauvaise série de la fin de saison passée.

Les derniers playoffs ne les ont vus gagner qu’une seule rencontre (à domicile contre le Standard, 2-1). Ce qui les laisse sur une désastreuse série de 14 rencontres ponctuées d’une seule victoire.

Pire, leur bilan sur ce laps de temps est de 8 points sur 42 !

Ils pourront se rassurer en lisant une autre statistique. En 1998-99, ils avaient également débuté par un deux sur 12. La quatrième journée avait été celle de la débâcle historique 6-0 à Westerlo.

Les Mauves n’avaient connu leur première victoire qu’à la sixième journée. Moment ou Arie Haan a été remplacé par le duo Dockx-Vercauteren. Anderlecht était alors bon dernier et a lentement remonté la pente pour finir à la troisième place du classement à trois unités du champion Genk. Les Bruxellois ont joué pour le titre jusqu’à la dernière journée et avaient battu le Standard 0-6 et Genk 2-5.